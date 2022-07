Frodi creditizie | Campania maglia nera in Italia

(Di sabato 9 luglio 2022) Continuano ad avere un notevole impatto sui consumatori lerealizzate tramite furto d’identità, con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni e con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene. Stando agli ultimi dati registrati dall’Osservatorio sullee i furti di identità realizzato da CRIF-MisterCredit, nel 2021 i casi rilevati insono stati oltre 28.600 (+31,1% rispetto al 2020); un aumento dovuto al continuo sviluppo degli acquisti online (+18% nel 2021) che ha contribuito alla crescita dei casi perpetrati sui canali virtuali, dove le verifiche possono essere meno efficaci. A livello nazionale, il danno stimato raggiunge i 124,6 milioni di Euro, ...

