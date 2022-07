F1, Carlos Sainz: “Faremo del nostro meglio per battere Verstappen. In gara tutto può accadere” (Di sabato 9 luglio 2022) Sprint race conclusa al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, nel segno del Campione del Mondo in carica Max Verstappen: partito dalla pole position, l’olandese ha saputo resistere agli attacchi dei due piloti della Ferrari, riuscendo poi brillantemente a gestire il vantaggio sui rivali fino al traguardo (dopo 23 giri). Charles Leclerc e Carlos Sainz, in bagarre tra di loro per alcuni tratti della sprint race, devono dunque accontentarsi del secondo e del terzo posto rispettivamente (7 e 6 punti guadagnati), anche in ottica griglia di partenza della gara di domani. Difficile fare di più, Verstappen ha gareggiato in maniera a dir poco impeccabile. Di seguito, le parole di Carlos Sainz a caldo al termine della sprint race: “Sono partito bene, ci ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Sprint race conclusa al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, nel segno del Campione del Mondo in carica Max: partito dalla pole position, l’olandese ha saputo resistere agli attacchi dei due piloti della Ferrari, riuscendo poi brillantemente a gestire il vantaggio sui rivali fino al traguardo (dopo 23 giri). Charles Leclerc e, in bagarre tra di loro per alcuni tratti della sprint race, devono dunque accontentarsi del secondo e del terzo posto rispettivamente (7 e 6 punti guadagnati), anche in ottica griglia di partenza delladi domani. Difficile fare di più,ha gareggiato in maniera a dir poco impeccabile. Di seguito, le parole dia caldo al termine della sprint race: “Sono partito bene, ci ...

