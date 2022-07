F 1 | GP Austria - Verstappen vince la Sprint davanti alle Ferrari

Leggi su quattroruote

(Di sabato 9 luglio 2022) Maxha conquistato gli 8 punti della vittoria della F.1, la mini-gara che definisce la griglia di partenza del Gran Premio d'di domani. L'olandese della Red Bull Racing non ha avuto rivali ed è stato in testa dal primo all'ultimo giro.sue sp, dura ma leale - battaglia tra le due. Sotto il traguardo, Charles Leclerc ha confermato la sua seconda posizioneall'altra F1-75 di Carlos Sainz. Confermate così le posizioni di testa, esattamente come in qualifica. Red Bull esono davvero vicine in termini prestazionali e sulla lunga distanza potremmo assistere a una battaglia serrata, soprattutto sul fronte strategico. La Top 10. George Russell è riuscito a mettere una pezza alla brutta qualifica di ...