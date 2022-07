DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: Ferrari in cerca di feeling nella FP2, si prepara la Sprint Race (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Sostituzioni di cambio e telaio in Mercedes per Lewis Hamilton e non ci sarà penalità visto che erano componenti già usati in stagione. 12.27 Qualche nuvola c’è a Spielberg, anche se il sole è sempre protagonista. Temperature però più basse rispetto a ieri. 12.24 Si profila una Sprint tutta in difesa invece per l’Alpine di Esteban Ocon e per le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, in ordine dal 5° al 7°, per provare a strappare qualche punticino già al sabato. 12.21 Il recupero di “Checo” potrebbe bloccarsi alle spalle delle Mercedes, reduci da un venerdì positivo in termini di prestazioni macchiato però dagli incidenti di entrambi i piloti. 12.18 Sergio Perez sarà costretto infatti a rimontare dalla settima fila dello schieramento (13° posto) in seguito ad una qualifica oltremodo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28 Sostituzioni di cambio e telaio in Mercedes per Lewis Hamilton e non ci sarà penalità visto che erano componenti già usati in stagione. 12.27 Qualche nuvola c’è a Spielberg, anche se il sole è sempre protagonista. Temperature però più basse rispetto a ieri. 12.24 Si profila unatutta in difesa invece per l’Alpine di Esteban Ocon e per le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, in ordine dal 5° al 7°, per provare a strappare qualche punticino già al sabato. 12.21 Il recupero di “Checo” potrebbe bloccarsi alle spalle delle Mercedes, reduci da un venerdì positivo in termini di prestazioni macchiato però dagli incidenti di entrambi i piloti. 12.18 Sergio Perez sarà costretto infatti a rimontare dalla settima fila dello schieramento (13° posto) in seguito ad una qualifica oltremodo ...

