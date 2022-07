Dialogo tra generazioni sul futuro, al cohousing (Di sabato 9 luglio 2022) Qui al cohousing bosco e mura antiche della casa alleviano dal caldo soffocante di questo inizio estate. Clima, guerra e pandemia urlano all’umanità la necessità di un cambiamento nell’abitare la L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) Qui albosco e mura antiche della casa alleviano dal caldo soffocante di questo inizio estate. Clima, guerra e pandemia urlano all’umanità la necessità di un cambiamento nell’abitare la L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il dialogo tra #Juve e #Genoa per #Cambiaso resta aperto sulla stessa scia dei giorni scorsi. #Dragusin è atteso di… - SkySport : ?? Non è mancato un momento di tensione nel corso del match tra #Nadal e #Sonego ?? Lo spagnolo ha protestato per le… - vaticannews_it : #Chiesa Rinnovamento e dialogo sottolineati dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo stamattina il… - piripentola : Dialogo tra quattrenni: T: Granchio™? sposiamoci dai Granchio™?: sì aspetta che finisco il mio gelatino al pistacc… - soloperle : Comunque al cinema mentre guardavamo il film dialogo tra me e oomf: 'l'icona populista che ha tentato di uccidere a… -