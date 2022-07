Pubblicità

juornoit : #Juorno #covid situazione difficile. Aumentano contagiati, morti e ospedalizzati - paolochiariello : #Juorno #covid situazione difficile. Aumentano contagiati, morti e ospedalizzati - infoitinterno : Covid, nuovo balzo di incidenza e ricoveri, sale ancora anche Rt - ISS Da Reuters - infoitinterno : Balzo Covid, l'incidenza sopra quota 1.000 in 11 Regioni - Miky__72 : @zona_bianca @preglias @giucruciani SCONCERTANTE! Anni 2020 e 2021 nel mese di luglio contagi e decessi covid pross… -

Agenzia ANSA

Boom dei contagiin Italia con un'incidenza che questa settimana a livello nazionale sfonda quota mille per ogni 100mila abitanti. 9 luglio 2022Invece, i ricoverati segnano un decisoin avanti con 44, più 9 in 24 ore e più 18 in 48. I ... L'azienda sanitaria comunica che "visto il crescente numero di ricoverati conha proceduto alla ... Balzo Covid, incidenza sopra quota 1.000 in 11 Regioni - Italia Boom dei contagi Covid in Italia con un'incidenza che questa settimana a livello nazionale sfonda quota mille per ogni 100mila abitanti.L’impennata degli ospedalizzati (più 18 in 48 ore) spinge l’Asl a riorganizzarsi. Sempre elevato il tasso di positività, al 26,38%. L’incidenza è oltre i mille ...