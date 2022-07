(Di venerdì 8 luglio 2022), le parole di Franck: «Sono fiero di me. La passione è una inesauribile fonte di energia» Franckha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. «Sono fiero di me. La passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39, madiancora. Da bambino, rimanevo a giocare fino alle 2 di notte per le strade del quartiere. Oggi ho ancora la stessa voglia del piccolo Franck». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CB_Ignoranza : A 39 anni, dopo aver vinto tutto, molti giocatori potrebbero stare al mare con occhiali da sole e birretta a goders… - CalcioNews24 : Salernitana, Ribery: «39 anni, ma spero di andare avanti» - holyenzito : RT @matteoduranti10: @AJG_Official Anche i tifosi della Salernitana vedevano Ribery inarrivabile - 4LEX4ND4N0V1C : RT @matteoduranti10: @AJG_Official Anche i tifosi della Salernitana vedevano Ribery inarrivabile - DiInterista : RT @matteoduranti10: @AJG_Official Anche i tifosi della Salernitana vedevano Ribery inarrivabile -

A disposizione: Reti: Probabile formazione dellaDa quanto visto nelle prove di 3 - 5 - ... Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Coulibaly, Jaroszynski,e Simy mentre nel ...franckpallone d oro Da www.ilnapolista.it La Gazzetta dello Sport intervista Franck. Ha rinnovato il suo contratto con laper un altro anno. 'Sono fiero di me, la passione è una inesauribile fonte di energia. Ho ...Franck Ribery ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. «Sono fiero di me. La passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39 anni, ma spero di ...Per mister Nicola ci sarà dunque l’occasione per vedere all’opera, a meno di una settimana dall’inizio del ritiro austriaco, i progressi del suo gruppo. Ovviamente né il tecnico né lo staff si aspetta ...