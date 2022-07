Quarta dose, Ricciardi: “A over 60 entro luglio” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60 già a partire dalle prossime settimane di luglio. “Sì, sarà una decisione che il ministero della Salute deve prendere per una raccomandazione. Sicuramente entro luglio, credo che sarà una decisione molto rapida”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica, intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. E sotto i 50 anni? “Non avremo i nuovi vaccini prima di ottobre e non ne avremo tanti, ma la campagna vaccinale deve riprendere – sottolinea -, in questo momento per i fragili, cioè per età (over 60) e per patologia, e per il personale sanitario”. “Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –di vaccino anti-Covid per gli60 già a partire dalle prossime settimane di. “Sì, sarà una decisione che il ministero della Salute deve prendere per una raccomandazione. Sicuramente, credo che sarà una decisione molto rapida”. Lo ha detto Walter, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica, intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. E sotto i 50 anni? “Non avremo i nuovi vaccini prima di ottobre e non ne avremo tanti, ma la campagna vaccinale deve riprendere – sottolinea -, in questo momento per i fragili, cioè per età (60) e per patologia, e per il personale sanitario”. “Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare ...

Pubblicità

LaStampa : Filippo Anelli: “Rimettiamo la mascherina e quarta dose agli over 60” - Agenzia_Ansa : Aumentare il numero dei vaccinati con la quarta dose per proteggere la popolazione più fragile dal Covid-19 e ridur… - GiovaQuez : “Si è deciso di non combattere più il virus. Ma senza interventi su ospedali, scuola e trasporti avremo un autunno… - Bluerose6898 : RT @negromanten1: Il problema del regime: come imporre la quarta dose a tutti ma nascondere il genocidio in atto e i morti. - Nicolet84520681 : RT @simolar1984: Non serve la laurea in medicina per affermare il totale fallimento della campagna contro il covid sostenuta dal governo. I… -