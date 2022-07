Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono in una casa da sogno: ecco la loro mega villa (Di venerdì 8 luglio 2022) La coppia di coniugi vive d’estate in una residenza favolosa ad Ansedonia, sul litorale toscano. Proviamo a scoprirne di più insieme Paolo Bonolis è conduttore televisivo fin dagli anni ’80. Col tempo si è fatto molto apprezzare per il suo estro, la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico, ma anche per la sua abilità con uso della lingua italiana. Nei suoi programmi riesce sempre in maniera caustica, e sarcastica, a mettere a nudo i concorrenti, sollevando dubbi sui loro pensieri reconditi e accentuandone con complessi eloqui le loro goffaggini, divertendo i telespettatori. L’anchorman romano si è così ritagliato uno spazio tutto suo nella televisione italiana. Insieme all’amico e collega Luca Laurenti, Bonolis ha collezionato numerose conduzioni televisive, a cominciare da ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 luglio 2022) La coppia di coniugi vive d’estate in una residenza favolosa ad Ansedonia, sul litorale toscano. Proviamo a scoprirne di più insiemeè conduttore televisivo fin dagli anni ’80. Col tempo si è fatto molto apprezzare per il suo estro, la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico, ma anche per la sua abilità con uso della lingua italiana. Nei suoi programmi riesce sempre in maniera caustica, e sarcastica, a mettere a nudo i concorrenti, sollevando dubbi suipensieri reconditi e accentuandone con complessi eloqui legoffaggini, divertendo i telespettatori. L’anchorman romano si è così ritagliato uno spazio tutto suo nella televisione italiana. Insieme all’amico e collega Luca Laurenti,ha collezionato numerose conduzioni televisive, a cominciare da ...

