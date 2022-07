"Pancia a terra per Tommasi": il video che rivela il 'tradimento' di Tosi a Verona (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Sta diventando virale e, soprattutto, trasformandosi in un caso politico, il video dell'intervento al Convegno di AreaDem della settimana scorsa da parte del consigliere comunale veronese Pd Federico Benini: un passaggio dell'analisi del voto nella cittadina veneta, che ha appena eletto sindaco il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, è rimbalzato infatti nelle chat degli esponenti locali più in vista dei partiti, FdI in primis, che sostenevano la rielezione di Federico Sboarina ed è inevitabilmente giunto sul tavolo dei rispettivi dirigenti nazionali. Nella parte del video 'incriminato' l'esponente dem afferma esplicitamente di avere ottenuto rassicurazioni dal candidato FI Flavio Tosi, non arrivato al ballottaggio, circa l'impegno di una parte dell'entourage dell'ex sindaco a favore di ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Sta diventando virale e, soprattutto, trasformandosi in un caso politico, ildell'intervento al Convegno di AreaDem della settimana scorsa da parte del consigliere comunale veronese Pd Federico Benini: un passaggio dell'analisi del voto nella cittadina veneta, che ha appena eletto sindaco il candidato del centrosinistra, Damiano, è rimbalzato infatti nelle chat degli esponenti locali più in vista dei partiti, FdI in primis, che sostenevano la rielezione di Federico Sboarina ed è inevitabilmente giunto sul tavolo dei rispettivi dirigenti nazionali. Nella parte del'incriminato' l'esponente dem afferma esplicitamente di avere ottenuto rassicurazioni dal candidato FI Flavio, non arrivato al ballottaggio, circa l'impegno di una parte dell'entourage dell'ex sindaco a favore di ...

