Lo chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis una influencer sono scrocconi internazionali (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo chef Edgar Núñez è il proprietario di «Sud777» e «Comedor Jacinta» non si è fatto scrupoli a definire «scroccona internazionale» (letteralmente «gorrones internacionales») Manuela Gutiérrez, una ragazza che lo aveva contattato per chiedere una cena gratis in cambio di pubblicità sui social. Núñez è un personaggio molto conosciuto in Sud America.

