La Juve riabbraccia Pogba | è arrivato a Torino ' Che bello rivedervi'

Pubblicità

zazoomblog : La Juve riabbraccia Pogba: è atterrato a Torino scatta la festa - #riabbraccia #Pogba: #atterrato - ZonaBianconeri : RT @StefanoCalzola6: #CALCIO La #Juve riabbraccia #Pogba : è atterrato a #Torino , scatta la festa - CrapanzanoRobin : RT @CorSport: La #Juve riabbraccia #Pogba: è atterrato a #Torino, scatta la festa ?? - CorSport : La #Juve riabbraccia #Pogba: è atterrato a #Torino, scatta la festa ?? - sportli26181512 : La #Juve riabbraccia #Pogba: è atterrato a Torino, scatta la festa: Il centrocampista francese è arrivato a Caselle… -

È cominciata la seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba . Il centrocampista francese è atterrato all'aeroporto di Torino alle 17.40 di venerdì, dopo un volo diretto da Miami , scatenando l'...TORINO - Sono passati sei anni ma sembra ieri. Paul PogbaTorino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura nelladove era arrivato giovanissimo nel 2012 per poi partire nel 2016. "Non è cambiato niente" sono le prime parole del 29enne ...Liberatosi dal Manchester United a parametro zero, il centrocampista francese è atterrato a Torino dove lo ha accolto con un abbraccio il team manager bianconero Fabris ...Pogba sbarca a Caselle, la Juventus accoglie così il francese: le immagini registrate dal club bianconero all’arrivo del Polpo – VIDEO Nel pomeriggio di oggi Paul Pogba ha riabbracciato la Juventus. S ...