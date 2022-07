La guerra in Ucraina sta creando 71 milioni di poveri in più nel mondo. Anche in Italia avanza l’indigenza (Di venerdì 8 luglio 2022) In paesi come l'Afghanistan, l'Etiopia, il Mali, la Nigeria e lo Yemen, gli effetti dell'inflazione sono ancora maggiori per chi si trova già nella soglia di povertà L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) In paesi come l'Afghanistan, l'Etiopia, il Mali, la Nigeria e lo Yemen, gli effetti dell'inflazione sono ancora maggiori per chi si trova già nella soglia di povertà L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

martaottaviani : Speriamo che a festeggiare le dimissioni di #BorisJohnson non sia soprattutto #Putin #Russia #guerra #ucraina - serracchiani : Solidarietà al 5 Circolo @pdtrieste per l’attacco alla propria sede. Un gesto vile e deplorevole, pensato per intim… - _Nico_Piro_ : @Reale_Scenari @BeppeGiulietti @Vincenzo_Vita @mascaweb @SMaurizi @Albereal @MassimoCarlotto @DorAntifascista… - Poiana46 : RT @Poiana46: Ricapitoliamo: Germania in primis (North stream), ma anche altre nazioni europee, stavano facendo i loro comodi con la Russia… - Matteo_Angioli : Un tribunale russo ha condannato #AlexeiGorinov, consigliere comunale di Mosca, a sette anni di carcere in base all… -