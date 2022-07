Pubblicità

SimoneTogna : Lautaro #martinez vede #darmian fermo a firmare autografi e allunga la strada per entrare in ritiro. Quando il late… - SimoneTogna : Romelu #Lukaku è (di nuovo) appena atterrato a Milano. Domani Big Rom si aggregherà al ritiro dell’#Inter (come #Lautaro e #correa). - SimoneTogna : La LULA ad Appiano Gentile. #inter #lukaku #lautaro - ferraiolia : RT @marifcinter: #Inter, l’arrivo ad Appiano di #Lautaro ?????? - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro: 'Il mio modello è mio padre, il mio sogno il Mondiale con l'Argentina' -

Martinez: "In campo do sempre il massimo. Sogno il Mondiale". Le parole dell'attaccante dell'Martinez, attaccante dell', si è prestato a un botta e risposta sui canali social di Lamborghini. Queste le sue dichiarazioni: "La mia miglior qualità Dare sempre il massimo in ...DaMartinez a Dzeko passando per Correa e per Alexis Sanchez, per il quale si va da tempo a caccia di una soluzione come accaduto per il connazionale Vidal. Calciomercato, i bookmakers ...In attesa di tornare protagonista in campo con la maglia dell'Inter, Lautaro Martinez si racconta tra curiosità della vita privata e... Lamborghini. L'attaccante nerazzurro è stato intervistato ai can ...Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, rilascia alcune dichiarazioni per le piattaforme social della Lamborghini.