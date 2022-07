(Di venerdì 8 luglio 2022) Fiumicino – Sono 23 i campioni prelevati sul litorale laziale, tra il 21 e il 28 giugno 2022 dai volontari e le volontarie della Goletta Verde 2022: 18 prelievi presso foci di corsi d’acqua, 5 in mare. I 23 campioni sono distribuiti lungo la costa con 11 prelievi in provincia di Latina, 10 in quella di Roma e 2 in provincia di Viterbo. Entro isono risultati 8, 2 Inquinati e 13 fortemente inquinati, secondo il giudizio dato dalla Goletta Verde. 15su 23 sono risultatidi. Questa la fotografia scattata dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dellee delle acque italiane. Stamani a Fiumicino, nel corso della ...

ilfaroonline : Inquinamento sulle coste laziali: 15 punti su 23 oltre i limiti di legge – LA MAPPA INTERATTIVA - GessaMarta : RT @marimuscara: Questo succede sulle nostre teste a ritmi ormai insostenibili Un avvelenamento di gas, un inquinamento acustico insoppor… - stax7580 : RT @marimuscara: Questo succede sulle nostre teste a ritmi ormai insostenibili Un avvelenamento di gas, un inquinamento acustico insoppor… - angelo_fornaro : RT @marimuscara: Questo succede sulle nostre teste a ritmi ormai insostenibili Un avvelenamento di gas, un inquinamento acustico insoppor… - CarloneDaniela : RT @marimuscara: Questo succede sulle nostre teste a ritmi ormai insostenibili Un avvelenamento di gas, un inquinamento acustico insoppor… -

... dimostra il devastante impatto delle luci cittadineallergie. Nonostante fino ad ora fossero ... Questo è l'acronimo comunemente utilizzato per indicare l'luminoso delle città, ovvero ...È consentito fumarespiagge soltanto nelle aree appositamente delimitate". E' anche vietato "... in presenza di determinate condizioni ambientali, l'generato dal fumo di sigarette ...La stagione di riproduzione, in cui si illuminano, è appena finita. Uno show che richiama sempre più turisti. Ma gli esperti avvertono: ...Incrementare la presenza di piante capaci di assorbire almeno parte degli inquinanti è uno degli interventi meno «difficili» per arginare, almeno in parte, le minacce che il cambiamento climatico sta ...