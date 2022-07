(Di venerdì 8 luglio 2022) commenta In unin via Espinasse aè crollata l'armatura di una soletta di un edificio in costruzione. I detriti hanno colpito tre, che sono rimasti. Due di loro ...

petergomezblog : Incidenti sul lavoro, a Enna morto un ragazzo di 27 anni: è precipitato dal tetto dove faceva manutenzione. Era il… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, due operai morti nel giro di poche ore a Forlì e Perugia - CN24_tv : Morti sul lavoro: sul podio dell’insicurezza Calabria, Valle d’Aosta e Trentino ? QUI ? - repubblica : Incidenti sul lavoro, crolla un edificio in costruzione a Milano: tre feriti - MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, crollo in cantiere edile a Milano: 3 operai feriti #Milano -

Due di loro sono riusciti a liberarsi mentre il terzo è stato estratto dai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. Non ci sono state vittime. Il crollo ha interessato circa 150 metri di...