Formazione, corsi Uiip Biogem da record con il 100% di placement nelle ultime cinque edizioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 283 i giovani, provenienti da ogni area del Paese, formati tra settembre 2021 e luglio 2022 e immediatamente immessi nel mondo del lavoro, grazie al percorso post-laurea di Biogem dedicato al settore dell’Information Technology. I corsi Uiip (University-Industry Internship Program), realizzati con il coinvolgimento di aziende del calibro di Accenture, Deloitte, Reply, BGP Consulting e NTT Data, centrano, quindi, un risultato straordinario, totalizzando il 100% di placement per ben cinque edizioni consecutive. E in più, circa il 15% dei ragazzi giunti ad Ariano Irpino proveniva dal Centro-Nord Italia (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna), allargando notevolmente un bacino di utenza, che, tradizionalmente, poteva già contare su laureati di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 283 i giovani, provenienti da ogni area del Paese, formati tra settembre 2021 e luglio 2022 e immediatamente immessi nel mondo del lavoro, grazie al percorso post-laurea didedicato al settore dell’Information Technology. I(University-Industry Internship Program), realizzati con il coinvolgimento di aziende del calibro di Accenture, Deloitte, Reply, BGP Consulting e NTT Data, centrano, quindi, un risultato straordinario, totalizzando ildiper benconsecutive. E in più, circa il 15% dei ragazzi giunti ad Ariano Irpino proveniva dal Centro-Nord Italia (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna), allargando notevolmente un bacino di utenza, che, tradizionalmente, poteva già contare su laureati di ...

Pubblicità

etapella69 : RT @LaStatale: #masterinstatale Fino al #5agosto sono aperte le iscrizioni alle prove di accesso per il #master biennale di I livello in #G… - La_Sestina : RT @LaStatale: #masterinstatale Fino al #5agosto sono aperte le iscrizioni alle prove di accesso per il #master biennale di I livello in #G… - wtobagi : RT @LaStatale: #masterinstatale Fino al #5agosto sono aperte le iscrizioni alle prove di accesso per il #master biennale di I livello in #G… - LaStatale : #masterinstatale Fino al #5agosto sono aperte le iscrizioni alle prove di accesso per il #master biennale di I live… - chidambara09 : RT @crea_ex: ?? Uno dei nuovi corsi disponibili su CREA tratta il tema: ????????????????????????????? ???? ?????????? ?????? ??????????-???? Prenota un demo ?? https://t.c… -