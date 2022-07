Fifa | Platini e Blatter assolti dall' accusa di frode

Pubblicità

ilpost : L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Michel #Platini e l'ex presidente della #Fifa, lo svizzero Sepp #Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno d… - silvacoscina : #platini Erano i soliti giochi di potere... - bino1762 : RT @Avv_Bianco_Nero: Buongiorno @Gazzetta_it @CorSport quando pubblicate la notizia della ASSOLUZIONE di Platini? Qualcuno potrebbe pensare… - MasterblogBo : BELLINZONA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Michel Platini e Joseph Blatter, rispettivamente ex presidenti di Uefa e Fifa,… -

Michele l'ex presidente della, lo svizzero Sepp Blatter , sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste ...Michele l'ex presidente della, Sepp Blatter , sono stati assolti in Svizzera per le accuse di frode e altri reati che nel 2015 avevano pregiudicato l'ascesa dell'ex giocatore della Juventus ...CALCIO - La sentenza del Tribunale penale di Bellinzona ha dichiarato incolpevoli i due ex dirigenti del calcio europeo, fornendo loro un indennizzo. La richies ...E’ arrivata la sentenza del Tribunale penale federale di Bellinzona: Joseph Blatter e Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di corruzione, deciso anche un indennizzo dopo essere rimasti sotto ...