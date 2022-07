F1, GP Austria 2022. Verstappen: “Felice per la pole, ma punti si fanno nel weekend” (Di venerdì 8 luglio 2022) “È stato tutto molto lungo, non è mai bello interrompere la sessione per via della temperatura delle gomme. Non ci sono tante curve qui, ma sono complicate da affrontare. Sono Felice per la pole ma i punti si fanno domani e domenica. Noi abbiamo una grande macchina, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza. Tutto può succedere ma sono fiducioso. I tifosi? È incredibile vedere questa folla, è un sostegno che ho da tanti anni“. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole position per la sprint del Gran Premio d’Austria di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “È stato tutto molto lungo, non è mai bello interrompere la sessione per via della temperatura delle gomme. Non ci sono tante curve qui, ma sono complicate da affrontare. Sonoper lama isidomani e domenica. Noi abbiamo una grande macchina, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza. Tutto può succedere ma sono fiducioso. I tifosi? È incredibile vedere questa folla, è un sostegno che ho da tanti anni“. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo laposition per la sprint del Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.

