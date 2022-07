Elisabetta Gregoraci: Ecco Quanto Le Versa l’Ex Flavio Briatore! (Di venerdì 8 luglio 2022) L’amore tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è terminato nel 2017, anno in cui hanno firmato la separazione consensuale. Nonostante siano passati già cinque anni, in molti si stanno chiedendo Quanto sia il mantenimento che Briatore Versa alla ex moglie. Ebbene, si è scoperto che la cifra è da capogiro. Ecco i dettagli! Elisabetta e Flavio: un amore durato nove anni Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati per circa nove anni. Il divorzio è arrivato nel 2017 e dalla loro unione, come tutti sappiamo, è nato Nathan Falco, oggi 12enne. Nonostante la separazione, Elisabetta e l’Ex marito hanno mantenuto buoni rapporti, soprattutto per il bene del ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 8 luglio 2022) L’amore traBriatore eè terminato nel 2017, anno in cui hanno firmato la separazione consensuale. Nonostante siano passati già cinque anni, in molti si stanno chiedendosia il mantenimento che Briatorealla ex moglie. Ebbene, si è scoperto che la cifra è da capogiro.i dettagli!: un amore durato nove anniBriatore sono stati sposati per circa nove anni. Il divorzio è arrivato nel 2017 e dalla loro unione, come tutti sappiamo, è nato Nathan Falco, oggi 12enne. Nonostante la separazione,marito hanno mantenuto buoni rapporti, soprattutto per il bene del ...

Pubblicità

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - AnnaMIzzi4 : @Larabrusi …e non è Elisabetta Gregoraci ?? - whoisgiorgias : RT @_nientedadire_: Avere Andrea Delogu,Ema Stokholma,Lodovica Comello, Elenoire Casalegno,Giulia Salemi,Paola Di Benedetto e perchè no Ste… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e la confessione su Flavio Briatore - #Elisabetta #Gregoraci #confessione - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e la confessione su Flavio Briatore - #Elisabetta #Gregoraci #confessione -