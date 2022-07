Dal Mipaaf aiuti straordinari per la zootecnia

(Di venerdì 8 luglio 2022) “L’iniziativa dei giorni scorsi del ministero delle Politiche agricole in soccorso dellaè quanto mai necessaria per sostenere, almeno in minima parte, imprese che si confrontano con costi di produzione ormai in crescita esponenziale. Attendiamo ora la definizione dei criteri di implementazione delle misure annunciate”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato il recente decreto delche ha stanziato fondi per tamponare i danni che la crisi bellica internazionale sta provocando negli allevamenti. Il provvedimento – come informa un comunicato del ministero – ha l’obiettivo di stanziare fondi a sostegno di alcuni ambiti del comparto zootecnico colpiti dall’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, mettendo a disposizione un totale di 144 milioni di euro, di cui 48 milioni di fondi UE e ...

Pubblicità

UfficialeY : RT @Confagricoltura: #Siccità, serve la dichiarazione dello stato di calamità. Enrico Allasia, presidente di #Confagricoltura #Piemonte: “D… - Trmtv : Basilicata, Agricoltura. Cupparo: dal Mipaaf agevolazioni fini al 70% - CREA_Ricerca : RT @reterurale: #Ucraina Crisi globale e crisi commerciale: quali implicazioni per l'agroalimentare italiano? Il tema al centro di un works… - beverfood : - beverfood : -

Italiafruit News

- Piante Officinali Luppolo Innovazione e Sviluppo, coordinatoPolo AGIRE (PSR Abruzzo 2014/...presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale -, che ...... incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali, dove Dop, Igp e i 311 prodotti pugliesi riconosciuti tradizionalivengono ... Dal Mipaaf un miliardo per i terreni colpiti da Xylella In arrivo 224 milioni per aiutare gli allevamenti. Lo annuncia Coldiretti. Le aziende zootecniche, spiega l’associazione, più di tutte stanno subendo conseguenze dirette e indirette dal conflitto in U ...Novità per la Carota Novella di Ispica Igp, che ha ricevuto dal Mipaaf l'ok per alcune modifiche - poche in realtà ma di sostanziale importanza - al proprio disciplinare. "Per ...