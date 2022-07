Comincia il ritiro del Napoli a Dimaro, ecco il programma completo (Di venerdì 8 luglio 2022) L'avventura del Napoli a Dimaro è appena iniziata, gli azzurri iniziano il ritiro per la stagione 2022/2023. ecco il programma completo dal 9 al 19 luglio : SABATO 9 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Allenamento 17:30 - Conferenza stampa di Luciano Spalletti ore 19:30 DOMENICA 10 luglio: Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Allenamento 17:30 LUNEDI 11 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Riposo MARTEDI 12 luglio : Allenamento ore 10 Pomeriggio : Allenamento ore 17:30 - In serata incontro con i tifosi di Spalletti e 2 calciatori azzurri. MERCOLEDI 13 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Riposo - In serata ci sarà lo spettacolo comico " Made in Sud" GIOVEDI 14 luglio : Mattina sarà di riposo Pomeriggio : Gara amichevole tra ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) L'avventura delè appena iniziata, gli azzurri iniziano ilper la stagione 2022/2023.ildal 9 al 19 luglio : SABATO 9 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Allenamento 17:30 - Conferenza stampa di Luciano Spalletti ore 19:30 DOMENICA 10 luglio: Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Allenamento 17:30 LUNEDI 11 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Riposo MARTEDI 12 luglio : Allenamento ore 10 Pomeriggio : Allenamento ore 17:30 - In serata incontro con i tifosi di Spalletti e 2 calciatori azzurri. MERCOLEDI 13 luglio : Allenamento mattutino ore 10 Pomeriggio : Riposo - In serata ci sarà lo spettacolo comico " Made in Sud" GIOVEDI 14 luglio : Mattina sarà di riposo Pomeriggio : Gara amichevole tra ...

