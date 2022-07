Bernabei Italia Longeva | Herpes zoster nemico subdolo e doloroso

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. - "Oggi abbiamo una sequela di vaccini, pensate a quello per il Covid - 19, che proteggono gli anziani dalla mortalità. Nel caso dell'c'è la necessità di proteggersi non ...

'Dinanzi alla minaccia dell'herpes zoster - afferma Roberto, presidente diLongeva - sulla salute e l'autonomia degli anziani, il vaccino rappresenta uno strumento 'salva - qualità di ...Così il geriatra Roberto, presidente di 'Longeva', a margine della presentazione dello spot della campagna di comunicazione sociale #MiVaccinoNonMiAccendo, promossa da 'Longeva'...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - 'C’è un fuoco che accende uno dei dolori più forti e debilitanti per gli anziani: fai che non ci sia bisogno ...(Adnkronos) – “Oggi abbiamo una sequela di vaccini, pensate a quello per il Covid-19, che proteggono gli anziani dalla mortalità. Nel caso dell’herpes zoster c’è la necessità di proteggersi non dalla ...