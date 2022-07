Belen Rodriguez cacciata da 'Tu Si Que Vales': al suo posto la De Filippi sceglie proprio lui (Di venerdì 8 luglio 2022) Belen Rodriguez è in un momento molto felice della sua vita, almeno sul piano sentimentale. Eppure arrivano brutte notizie sul piano lavorativo. Sembra che la showgirl argentina non sia stata riconfermata per il suo ruolo di conduttrice a Tu si que Vales ed al suo posto rientrerà un allievo di Amici. Scopriamo di chi si tratta. Belen Rodriguez sembra sia arrivata ad un momento di tranquillità emotiva. Lei e il suo ex marito, Stefano De Martino stanno di nuovo insieme per la felicità del piccolo Santiago e di tutti i fan che ci hanno sempre sperato. I due hanno cominciato a rivedersi qualche mese fa. Solo poco tempo fa hanno ufficializzato la loro unione ricominciando anche a portare le fedi nuziali. La showgirl argentina nello stesso tempo ha preso parte alla trasmissione storica di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022)è in un momento molto felice della sua vita, almeno sul piano sentimentale. Eppure arrivano brutte notizie sul piano lavorativo. Sembra che la showgirl argentina non sia stata riconfermata per il suo ruolo di conduttrice a Tu si queed al suorientrerà un allievo di Amici. Scopriamo di chi si tratta.sembra sia arrivata ad un momento di tranquillità emotiva. Lei e il suo ex marito, Stefano De Martino stanno di nuovo insieme per la felicità del piccolo Santiago e di tutti i fan che ci hanno sempre sperato. I due hanno cominciato a rivedersi qualche mese fa. Solo poco tempo fa hanno ufficializzato la loro unione ricominciando anche a portare le fedi nuziali. La showgirl argentina nello stesso tempo ha preso parte alla trasmissione storica di ...

