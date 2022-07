Attentato ad Abe, muore l’ex primo ministro giapponese colpito da due pallottole (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, vittima stamani di un Attentato mentre teneva un comizio nella città di Nara, è morto. L'ufficializzazione del decesso di Abe è arrivato dal quartier generale del Partito liberaldemocratico (Jiminto), di cui Abe è stato il leader. Abe è stato colpito da due pallottole oggi, mentre iniziava un comizio a Nara. A sparare sarebbe stato un 41enne, Tetsuya Yamagami, che è stato rapidamente arrestato e ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche, ma per risentimento nei confronti dell'ex premier. Trasportato in ospedale, si era immediatamente capito che versava in condizion disperate e era stato dichiarato in "arresto cardio-polmonare". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) L'exShinzo Abe, vittima stamani di unmentre teneva un comizio nella città di Nara, è morto. L'ufficializzazione del decesso di Abe è arrivato dal quartier generale del Partito liberaldemocratico (Jiminto), di cui Abe è stato il leader. Abe è statoda dueoggi, mentre iniziava un comizio a Nara. A sparare sarebbe stato un 41enne, Tetsuya Yamagami, che è stato rapidamente arrestato e ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche, ma per risentimento nei confronti dell'ex premier. Trasportato in ospedale, si era immediatamente capito che versava in condizion disperate e era stato dichiarato in "arresto cardio-polmonare".

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - VeronicaShovel : RT @Lara86124487: #Giappone Le prime Immagini dell'attentato a Abe Shinzo - _lorenzocarpi_ : RT @robertapinotti: Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribile at… -