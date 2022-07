Ag. Joao Pedro: «Il Torino non ha fatto ancora una proposta concreta» (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole dell’agente di Joao Pedro sulla situazione del suo assistito: «Il Torino non ha fatto ancora una proposta concreta» Marco Piccioli, agente di Joao Pedro, fa il punto sulla situazione del suo cliente ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole. «Galatasaray? Stiamo ancora valutando il da farsi. Abbiamo fatto qualche conversazione con il Torino, ma non c’è stato nessun inserimento serio e concreto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole dell’agente disulla situazione del suo assistito: «Ilnon hauna» Marco Piccioli, agente di, fa il punto sulla situazione del suo cliente ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole. «Galatasaray? Stiamovalutando il da farsi. Abbiamoqualche conversazione con il, ma non c’è stato nessun inserimento serio e concreto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

