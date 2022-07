Si sblocca la cessione di Rabiot in Inghilterra | “Non ne potevamo più”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 7 luglio 2022) Adrienha chiesto lae non sarà sicuramente la Juve a impedirglielo, ma l’obbiettivo è trovare il giusto incastro economico. Uno di quei giocatori che ha dimostrato a tutti gli effetti di non poter essere adatto per una realtà come la Juventus è stato sicuramente il francese Adrien, uno di quegli elementi che si è messo in luce a tutti gli effetti come uno di quelli in grado di deludere ampiamente le aspettative riguardo al proprio valore, per questo motivo si sta cercando in tutti i modi di trovare una sistemazione adatta per le sue prestazioni, con l’che sembra essere più adatta per il suo futuro e con la Juventus che sta cercando a sua volta di realizzare uno scambio importante. LaPresseQuando si acquistano i giocatori a parametro zero il rischio che non riescano a rendere nel ...