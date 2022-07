Pomezia | blitz nell’area industriale | nei capannoni scoperte due maxi piantagioni di marijuana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022)– Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato 11 persone in flagranza di reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Più in particolare, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri, mentre perlustravano l’areadi, hanno notato un via vai sospetto di stranieri nei pressi di due, decidendo di accedervi per più approfondite verifiche. I militari dell’Arma, accedendo a quelle strutture, hanno trovato dueper la coltivazione di cannabis, allestite con complessi e costosi sistemi di irrigazione, illuminazione ed aerazione. Presso il primo capannone i Carabinieri hanno sequestrato una coltivazione con all’interno 1.022 ...