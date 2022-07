Piazza San Cosimato gremita per l’arrivo di Wes Anderson (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Applausi ieri sera a Roma con il regista Wes Anderson, l’ospite più atteso dai fan alla manifestazione ‘Il Cinema in Piazza’ che non ha deluso le aspettative delle tante persone, provenienti da tutta Italia, che lo hanno accolto in una stracolma Piazza San Cosimato. ”Che meraviglia vedervi tutti qui in questa grande Piazza, è il miglior modo al mondo di vedere un film”, ha detto visibilmente emozionato Wes Anderson, ospite della manifestazione organizzata dall’Associazione , che a lui aveva già dedicato una retrospettiva tre anni fa e al quale è stato reso omaggio con la proiezione, a 10 anni dall’uscita in sala, di ‘Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore’, considerato oggi un vero e proprio cult-movie. ”Amo Roma e amo Trastevere dove ho vissuto mentre giravamo ‘Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Applausi ieri sera a Roma con il regista Wes, l’ospite più atteso dai fan alla manifestazione ‘Il Cinema in’ che non ha deluso le aspettative delle tante persone, provenienti da tutta Italia, che lo hanno accolto in una stracolmaSan. ”Che meraviglia vedervi tutti qui in questa grande, è il miglior modo al mondo di vedere un film”, ha detto visibilmente emozionato Wes, ospite della manifestazione organizzata dall’Associazione , che a lui aveva già dedicato una retrospettiva tre anni fa e al quale è stato reso omaggio con la proiezione, a 10 anni dall’uscita in sala, di ‘Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore’, considerato oggi un vero e proprio cult-movie. ”Amo Roma e amo Trastevere dove ho vissuto mentre giravamo ‘Le ...

Pubblicità

ComuneMI : Milano dedica i giardini di piazza Sei Febbraio ad Harvey Milk, simbolo delle battaglie per i diritti civili ??. Ele… - oss_romano : #29Giugno Esce oggi il primo numero dell'#OsservatorediStrada. Lo distribuiscono i poveri in piazza San Pietro. Tra… - jacopogiliberto : RT @cisambiente: NAVITA AL FESTIVAL 2022 “IL LIBRO POSSIBILE” CON IL TALK “UN RIFIUTO DAL MARE” ?? Domani 8 luglio 2022 ?? ore 20.00 ?? Polig… - StraNotizie : Piazza San Cosimato gremita per l'arrivo di Wes Anderson - cisambiente : NAVITA AL FESTIVAL 2022 “IL LIBRO POSSIBILE” CON IL TALK “UN RIFIUTO DAL MARE” ?? Domani 8 luglio 2022 ?? ore 20.00… -