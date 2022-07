Nadal si ritira da Wimbledon, l’infortunio c’è ed è pesante: «Non posso giocare con questo dolore» (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine Rafael Nadal ha dato forfait a Wimbledon. Lo spagnolo ha annunciato il ritiro dal torneo alla vigilia della semifinale contro Nick Kyrgios. Troppo pesante l’infortunio ai muscoli addominali per il campione spagnolo: «Ci ho pensato molto, ma non ha senso giocare – ha detto in conferenza stampa – Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore». I media spagnoli avevano rivelato che il maiorchino si era sottoposto agli esami dopo il già complicato successo ai quarti contro l’americano Taylor Fritz. I test avevano confermato una lesione all’addome di sette millimetri. Per la stampa spagnola le speranze però erano ancora vive, visti i precedenti. Nel 2009 agli Us Open, Nadal giocò con uno strappo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine Rafaelha dato forfait a. Lo spagnolo ha annunciato il ritiro dal torneo alla vigilia della semifinale contro Nick Kyrgios. Troppoai muscoli addominali per il campione spagnolo: «Ci ho pensato molto, ma non ha senso– ha detto in conferenza stampa – Credo che noncontinuare acon». I media spagnoli avevano rivelato che il maiorchino si era sottoposto agli esami dopo il già complicato successo ai quarti contro l’americano Taylor Fritz. I test avevano confermato una lesione all’addome di sette millimetri. Per la stampa spagnola le speranze però erano ancora vive, visti i precedenti. Nel 2009 agli Us Open,giocò con uno strappo di ...

