Milano, una sentenza stabilisce che le password vanno in eredità (Di giovedì 7 luglio 2022) ai parenti più prossimi. Il caso dopo una richiesta di una donna Gli “averi digitali”, quindi profili social e relative password, sono da considerarsi parte dell’eredità di una persona. A stabilirlo è stata una sentenza del tribunale di Milano, che ha autorizzato una donna ad entrare in possesso dell’account di posta, iCloud e dei profili social del marito defunto. A “Il Messaggero”, Marco Meliti, legale della donna, ha spiegato. “Il provvedimento ci ricorda come i dati contenuti nei nostri account possano entrare a far parte dell’eredità, al pari delle lettere o delle fotografie custodite gelosamente nei cassetti delle nostre scrivanie”. Leggi anche: ILARIA ALPI, UCCISO CON UNA BOMBA HASSAN: ERA STATO ASSOLTO DOPO 17 ANNI DI CARCERE Poi aggiunge: “La decisione del Tribunale di Milano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) ai parenti più prossimi. Il caso dopo una richiesta di una donna Gli “averi digitali”, quindi profili social e relative, sono da considerarsi parte dell’di una persona. A stabilirlo è stata unadel tribunale di, che ha autorizzato una donna ad entrare in possesso dell’account di posta, iCloud e dei profili social del marito defunto. A “Il Messaggero”, Marco Meliti, legale della donna, ha spiegato. “Il provvedimento ci ricorda come i dati contenuti nei nostri account possano entrare a far parte dell’, al pari delle lettere o delle fotografie custodite gelosamente nei cassetti delle nostre scrivanie”. Leggi anche: ILARIA ALPI, UCCISO CON UNA BOMBA HASSAN: ERA STATO ASSOLTO DOPO 17 ANNI DI CARCERE Poi aggiunge: “La decisione del Tribunale di...

AmorosoOF : Tutto Accade Pop-Up Store presso Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia 28, Milano! Sarà una settimana belli… - elio_vito : La Lega è pronta ad abbandonare i suoi cavalli di battaglia tradizionali, biliardini, cellulari dei migranti, centr… - matteosalvinimi : Il fallimento dell'integrazione! Milano, notte tra sabato e domenica: un uomo originario della Nuova Guinea, un egi… - zazoomblog : Milano una sentenza stabilisce che le password vanno in eredità - #Milano #sentenza #stabilisce - filo_78 : RT @LaVeritaWeb: Dopo settimane di scandalo mediatico, in cui il raduno era stato dipinto come una «caccia alla femmina» zero riscontri giu… -