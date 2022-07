Marmolada | trovati altri resti di dispersi | «Rischio nuovi crolli»

(Di giovedì 7 luglio 2022)di escursionisti sono stati risul luogo della tragedia della. Isono stati rinel corso della ricognizione “vista-udito”. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che dovrebbero arrivare già domani mattina i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime. La fase successiva sarà invece comparare questi Dna con quelli prelevati ai parenti per dare un nome ai corpi ancora non identificati. L’agenzia di stampa Agi scrive che l’attività è molto delicata perché potrebbero verificarsi. Un elicottero accompagna in quota gli operatori ed è pronto a recuperarli in caso di pericolo. Ieri il bilancio delle vittime è salito a nove col ritrovamento di ...

... i soccorritori sono impegnati sullanella ricerca delle tre persone che ancora mancano all'appello. Questa mattina sono statisul ghiacciaio alcuni oggetti, presumibilmente ..., proseguono le ricerche dei dispersi: la diretta