La flessibilità del mondo lavorativo è una falsa libertà: l’inchiesta parte dai riders (Di giovedì 7 luglio 2022) Esemplificativo del mondo lavorativo odierno è il caso dei riders, ben analizzato e descritto dalla giornalista Rosita Rijtano Che il mondo del lavoro stia vivendo uno stato di difficoltà è risaputo. Ma non sono chiare a molti le motivazioni per cui la crisi coinvolge anche le persone con maggiori abilità, o come vengono chiamate nel L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 7 luglio 2022) Esemplificativo delodierno è il caso dei, ben analizzato e descritto dalla giornalista Rosita Rijtano Che ildel lavoro stia vivendo uno stato di difficoltà è risaputo. Ma non sono chiare a molti le motivazioni per cui la crisi coinvolge anche le persone con maggiori abilità, o come vengono chiamate nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

SimyFrant : @stebaraz @marioricciard18 Mi ricordo quando qui su twitter mi diede della falsa e bugiarda circa la mia profession… - popama_ : RT @ValerioMinnella: > scelto di vendere il suo e il nostro culo al liberismo, ad esempio, con la disattivazione dello Statuto dei Lavorato… - NaperMedia : Grazie alle soluzioni @Logitech, #NHOA è riuscita a realizzare ex novo un intero sistema di collaborazione video pe… - ta_piero : RT @Mavi88997508: Veniamo dalla cultura del posto fisso,poi cambiato con la flessibilita del jobact .Per tale mentalità le licenze dei #ta… - Agato26251952 : @gps72 @Lorena_Sca_ Evidentemente se siamo arrivati ad avere bisogno del rdc chi 'doveva sistemarli' non li ha sist… -