Il governatore di Luhansk | ' I russi mi cercano per catturarmi e hanno scatenato i ceceni'

(Di giovedì 7 luglio 2022) "Sono un obiettivo dei. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove sono, a dormire in seminterrati o nei boschi". ...

Adnkronos

... denuncia via Telegram ildella regione Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, accusando ... da parte delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di(Lpr). Lo ...... Putin: "Russia non ha ancora iniziato" Ucraina, 007 Kiev: "Russia brucia i corpi a Kherson" Ucraina,: "Io obiettivo dei russi, costretto a vivere nei boschi" "I paesi occidentali ... Ucraina, governatore Luhansk: "Io obiettivo dei russi, costretto a vivere nei boschi" Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai. "I miei pensieri sono rivolti a come aiutare i civili" ...(Adnkronos) - "Sono un o biettivo dei russi. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove sono, a dormire in seminterrati ...