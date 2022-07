Il cacciatore di nazisti, il docu-film arriva stasera su Rai Tre (Di giovedì 7 luglio 2022) Il cacciatore di nazisti è un docu-film che arriva stasera in prima serata su Rai Tre, si basa sulla scoperta agghiacciante di Anton Walter Freud: l'omicidio di 20 bambini ad Amburgo negli ultimi giorni di guerra. Il cacciatore di nazisti è un docu-film che Rai documentari presenta per la prima volta al pubblico italiano stasera su Rai Tre in prima serata. Si basa sulle trascrizioni degli interrogatori condotti da Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud, nell'inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell'Unità Investigativa britannica sui Crimini di Guerra commessi da nazisti di cui faceva parte, che lo portano ad imbattersi in un crimine quasi sconosciuto: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildiè unchein prima serata su Rai Tre, si basa sulla scoperta agghiacciante di Anton Walter Freud: l'omicidio di 20 bambini ad Amburgo negli ultimi giorni di guerra. Ildiè unche Raimentari presenta per la prima volta al pubblico italianosu Rai Tre in prima serata. Si basa sulle trascrizioni degli interrogatori condotti da Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud, nell'inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell'Unità Investigativa britannica sui Crimini di Guerra commessi dadi cui faceva parte, che lo portano ad imbattersi in un crimine quasi sconosciuto: ...

