Guardiani della Galassia vol 3 | Chris Pratt | Sarà un film incredibile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 luglio 2022)ha parlato delVol. 3, svelando che il terzo capitolosagaVol. 3 arriverà prossimamente sul grande schermo eha già dichiarato che il terzo capitolo delle avventure degli eroiMarvel". L'attore ha parlato del progetto le cui riprese si sono già concluse, in occasione di un'intervista rilasciata a Digital Spy., rispondendo a una domanda su Guardians of the Galaxy Vol. 3, ha dichiarato: "Ilè fantastico. James ...