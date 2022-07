Grave episodio nel carcere minorile Sappe | “Allarme detenuti con problemi psichiatrici”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) –evento critico, ieri nel pomeriggio, neldi Airola. “Quel che è successo ieri conferma quel che avevamo detto per spiegare la nostra scelta di disertare la Cerimonia regionale della Polizia Penitenziaria di Secondigliano: per la Polizia Penitenziaria non c’è nulla da festeggiare e la situazione delle carceri per minori sta tornando a livelli allarmanti senza vedere gli auspicati provvedimenti correttivi”, spiega il vice coordinatore regionale del settoredelSabatino De Rosa. “Ieri pomeriggio, un detenuto albanese che pretendeva di cambiare cella e che si è già reso protagonista di altri eventi critici insi è autolesionato il corpo: solo il deciso intervento dei poliziotti lo ha salvato da ...