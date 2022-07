Gazzetta: Spalletti spinge per Deulofeu - Barak. Se parte Osimhen la scelta è Broja. Per la fascia spunta Kostic (Di giovedì 7 luglio 2022) ... esultanza gol Gerard Deulofeu La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sui nomi indicati da Spalletti per il mercato. Innanzitutto a centrocampo. Se dovesse partire Fabian Ruiz, il preferito ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) ... esultanza gol GerardLadello Sport fa una panoramica sui nomi indicati daper il mercato. Innanzitutto a centrocampo. Se dovesse partire Fabian Ruiz, il preferito ...

Pubblicità

napolista : Gazzetta: Spalletti spinge per Deulofeu-Barak. Se parte Osimhen la scelta è Broja. Per la fascia spunta Kostic Sul… - napolista : Gazzetta: #Spalletti è preoccupato, c’è poco tempo per rifondare il #Napoli stravolto dal mercato Le voci su… - mfbonsa : @osimhenismo_ - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Zielinski, tocca a te: la grande occasione con la fiducia di Spalletti - SiamoPartenopei : Gazzetta - Zielinski, tocca a te: la grande occasione con la fiducia di Spalletti -