Fedez, il video che sancisce la pace con Rovazzi e la chat con la proposta last minute di Salmo (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la riconciliazione con J-Ax, è tornato ufficialmente il sereno anche nel rapporto tra Fedez e Fabio Rovazzi. La conferma è arrivata in una storia pubblicata dal marito di Chiara Ferragni insieme al cantante, che sancisce la pace tra i due. Non solo. Ieri Fedez è stato protagonista di un acceso botta e risposta social con Selvaggia Lucarelli dove, in seguito, è stato tirato in ballo anche Salmo. Ieri sera, forse a seguito degli eventi successi nel pomeriggio, Fedez ha preso parte all’ultimo momento al concerto del rapper. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti postato sul suo profilo Instagram il messaggio last minute ricevuto da Salmo, che lo invitava sul palco. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la riconciliazione con J-Ax, è tornato ufficialmente il sereno anche nel rapporto trae Fabio. La conferma è arrivata in una storia pubblicata dal marito di Chiara Ferragni insieme al cantante, chelatra i due. Non solo. Ieriè stato protagonista di un acceso botta e risposta social con Selvaggia Lucarelli dove, in seguito, è stato tirato in ballo anche. Ieri sera, forse a seguito degli eventi successi nel pomeriggio,ha preso parte all’ultimo momento al concerto del rapper. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti postato sul suo profilo Instagram il messaggioricevuto da, che lo invitava sul palco. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Pubblicità

IlContiAndrea : L’arrivo di #Fedez sul palco #Salmo #SanSiro - fanpage : Anche Fedez consacra lo steward divenuto celebre sul web per le sue smorfie di sdegno durante l’esibizione di un ra… - PrimeVideoIT : Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda… - IsaeChia : Fedez, il video che sancisce la pace con Rovazzi e la chat con la proposta last minute di Salmo - giuma30 : RT @SamTonellato: IO NON POSSO FARCELA ?? FEDEZ TI AMO BASTA #Fedez -