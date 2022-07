Fateci tornare in Italia | l' appello della mamma del bimbo di 6 anni morto a Sharm L' audio

Pubblicità

Adnkronos : L'appello per 'ritornare a casa' Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea Mirabile morto a sei anni a… - telodogratis : Bimbo morto a Sharm el Sheik, la mamma: “Fateci tornare a casa” - ultimenews24 : (Adnkronos) - L'appello per 'ritornare a casa' Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea Mirabile morto a sei… - infoitinterno : Bimbo morto a Sharm el Sheik, la mamma: 'Fateci tornare a casa' - RetweetPalermo : RT @infoitinterno: Bimbo morto a Sharm: appello madre, fateci tornare in Italia PALERMO -

... di sei anni , morto a Sharm El Sheik durante una vacanza, forse per una intossicazione alimentare, per poterea Palermo insieme al marito, ricoverato ancora in gravi condizioni. La coppia ...Bimbo di 6 anni di Palermo muore dopo malore a Sharm el Sheikh Roma, 7 luglio 2022 - "in Italia". E' l'appello di Rosalia Manosperti , la madre di Andrea Mirabile , il bambino di 6 anni morto lo scorso 2 luglio in Egitto, a Sharm el Sheik , per una presunta ...'Sono Rosalia Manosperti, e da sabato sono ricoverata all'ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio ...Rosalia Manosperti è la mamma del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di origini palermitane, morto mentre era in vacanza a Sharm El-Sheikh.