"Discontinuità? Non c'è spazio. Conte non è un Dibba in doppio petto" (Di giovedì 7 luglio 2022) "Ieri Conte ha parlato di Discontinuità. Nella Prima Repubblica quando si parlava di Discontinuità lo si faceva spesso per chiudere un cambio di guida nel governo", sottolinea ad Affaritaliani.it il senatore Pierferdinando Casini, commentando l'incontro a Palazzo Chigi tra il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 luglio 2022) "Ieriha parlato di. Nella Prima Repubblica quando si parlava dilo si faceva spesso per chiudere un cambio di guida nel governo", sottolinea ad Affaritaliani.it il senatore Pierferdinando Casini, commentando l'incontro a Palazzo Chigi tra il... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

StefaniaUgatti1 : RT @MarioFurore: Il #MoVimento5Stelle è sempre stato leale e costruttivo. Ora occorre un segno di discontinuità dal #Governo, perché non po… - michelesaponaro : RT @nonsonpago1: “Serve #discontinuità?” “Io da qui non mi muovo” Fantastico Mauro, grazie...?????? #Biani !?? Eccolo... il caro omino… - Lola17880991 : RT @MarioFurore: Il #MoVimento5Stelle è sempre stato leale e costruttivo. Ora occorre un segno di discontinuità dal #Governo, perché non po… - VanessaCorini : RT @vitopetrocelli: Nemmeno una parola sulle forniture di armi italiane presenti, passate e future. Conte e il M5S non pervenuti sulla pres… - StefanoSantoM5s : RT @MarioFurore: Il #MoVimento5Stelle è sempre stato leale e costruttivo. Ora occorre un segno di discontinuità dal #Governo, perché non po… -