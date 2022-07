Conte-Draghi, c’eravamo tanto odiati (Di giovedì 7 luglio 2022) Il leader M5S è convinto che il premier abbia smantellato la sua rete di potere. Il presidente del Consiglio ricorda quando l’altro disse: «Lo vedrei commissario Ue ma è stanco» Leggi su lastampa (Di giovedì 7 luglio 2022) Il leader M5S è convinto che il premier abbia smantellato la sua rete di potere. Il presidente del Consiglio ricorda quando l’altro disse: «Lo vedrei commissario Ue ma è stanco»

