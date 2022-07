Canal+ ha un occhio di riguardo per il cinema | vuole Lionsgate

(Di giovedì 7 luglio 2022)entrare nel capitale dello studio americanoLe Figaro, di Caroline Sallé, pag. 26 L’interesse diper la presenza a Hollywood è sempre più forte. La filiale di Vivendi non si limita più a guardare Starz, un gruppo che possiede una quindicina di canali televisivi a pagamento negli Stati Uniti e, soprattutto, la piattaforma internazionale di streaming StarzPlay, che conta quasi 35 milioni di abbonati. Secondo Les Echos, nel mirino c’è anche la sua società madre,sta cercando di acquisire “una quota significativa ma di minoranza” del capitale dello studio americano dietro franchise come Hunger Games, Twilight, John Wick, Orange is the New Black e Rambo, oltre a successi come La La Land o Couteaux Tirés, con Daniel Craig. Secondo il ...

Pubblicità

Occhio alla Notizia

... impegnative anche per gli escursionisti più esperti ma che offrono una vista a perdita d'... Da non perdere anche ildu Midi, un canale artificiale che si estende da Tolosa a Sète, ...... impegnative anche per gli escursionisti più esperti ma che offrono una vista a perdita d'... Da non perdere anche ildu Midi , un canale artificiale che si estende da Tolosa a Sète, ... Lavori conclusi: il Canale Albani torna a riempirsi. Anatidi monitorati CATANIA - "L’enorme incendio che ha colpito ieri la zona tra via Nuovalucello e via Matteo Ricci, in zona Canalicchio, rappresenta un segnale preoccupante ...– Maxi incendio nel quartiere Canalicchio di Catania, alte lingue di fuoco stanno divorando via Nuovalucello. Stanno operando due squadre ed alcune autobotti di rincalzo“, questo quanto fanno sapere i ...