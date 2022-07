Arrestata 48enne di origini napoletane | è accusata di aver ucciso la madre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Benedetto del Tronto – Prima si è scagliata con violenza contro la80enne, colpendola ripetutamente alla testa con un oggetto contundente e, forse, anche nel resto del corpo con un’arma da taglio. Poi è salita all’ultimo piano della palazzina di edilizia popolare in via della Pace a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), lanciandosi contro la porta dell’appartamento dove vive un anziano vicino di casa, urlando invettive contro di lui finché non sono intervenuti alcuni giovani inquilini che l’hanno tranquillizzata. È stata infine lei stessa a chiamare la Polizia: gli agenti arrivati su posto hanno trovato l’anziana morta in casa e la figlia in stato confusionale. Ora Daniela Multarini, 48 anni, originaria di Napoli, ma da anni residente a San Benedetto del Tronto, è ora ricoverata all’ospedale Madonna del Soccorso, dove è ...