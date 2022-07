Android Auto è appena arrivato alla versione 7.9 beta (Di giovedì 7 luglio 2022) Android Auto ha rilasciato la versione 7.9 ora disponibile in beta, giusto in tempo potremmo dire dato che l’aggiornamento precedente è ampiamente distribuito per più utenti. In arrivo dunque il nuovo aggiornamento dell’applicazione per Android, ma in realtà qual è la novità? Negli ultimi giorni, Google ha iniziato a trasmettere Android Auto 7.9 a tutti gli utenti che si sono iscritti alla beta pubblica dell’app. Gli iscritti tramite il Play Store potrebbero vedere la versione 7.9 come aggiornamento disponibile, anche se non per tutti. Sfortunatamente, il colosso di Mountain View non mette mai a disposizione molte informazioni, circa le novità, in una specifica versione di Android ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)ha rilasciato la7.9 ora disponibile in, giusto in tempo potremmo dire dato che l’aggiornamento precedente è ampiamente distribuito per più utenti. In arrivo dunque il nuovo aggiornamento dell’applicazione per, ma in realtà qual è la novità? Negli ultimi giorni, Google ha iniziato a trasmettere7.9 a tutti gli utenti che si sono iscrittipubblica dell’app. Gli iscritti tramite il Play Store potrebbero vedere la7.9 come aggiornamento disponibile, anche se non per tutti. Sfortunatamente, il colosso di Mountain View non mette mai a disposizione molte informazioni, circa le novità, in una specificadi...

