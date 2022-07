Addio a James Caan | Sonny Corleone de ‘Il Padrino’ | l’amore per le sue quattro mogli

(Di giovedì 7 luglio 2022) Si è spento a 82 anni, ildel film cult Il Padrino, di Francis Ford Coppola. Nella sua lunga carriera, che vanta circa 100 lungometraggi, ha recitato in film di successo come Misery non deve morire, in tv, ha fatto il doppiatore, ma ha anche rifiutato ruoli diventati poi iconici nelle mani di altri attori. Lascia cinque figli, nati dai matrimoni con ledonne che ha tanto amato., una vita dedicata al cinema La famiglia diha annunciato su Twitter che l’attore si è spento all’età di 82 anni. “Con grande tristezza vi comunichiamo che Jimmy ci ha lasciati la sera del 6 luglio. La famiglia apprezzae l’affetto ma chiede di continuare a ...

Pubblicità

repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - Adnkronos : Addio a James Caan, star nel Padrino e in Misery non deve morire. - HuffPostItalia : Addio a James Caan, indimenticabile Sonny Corleone nel Padrino - Nic67finalfine : RT @CuoreRoberto: ?? Addio a James Caan, indimenticabile Sonny de 'Il Padrino'. - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Addio a James Caan, indimenticabile Sonny Corleone nel Padrino -

AGI - Attore versatile e volto indimenticabile in una carriera che ha attraversato sei decenni, maCaan, scomparso oggi a 82 anni, verrà ricordato sempre per una delle sue prime interpretazioni: Sonny Corleone, il giovane irascibile della saga de 'Il Padrino'. La morte di Caan è stata ...Sono di stamattina anche l'del ministro della Tecnologia Chris Philp - finora leale a Johnson - , del ministroCartlidge , del ministro per la sicurezza Damian Hind e quello per la ...Attore ideale di Peckinpah e Mann, fu Sonny Corleone nel ‘Padrino’ di Coppola e vittima sacrificale in ‘Misery non deve morire’. Aveva 82 anni ...L'attore, scomparso oggi a 82 anni, ha recitato in tanti film e interpretato tanti ruoli ma verrà per sempre ricordato per una delle sue prime performance: quella di Sonny Corleone, il giovane irascib ...