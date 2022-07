Accuse | ultimatum e dubbi | è gelo tra Pd e M5s

(Di giovedì 7 luglio 2022) AGI -: tra Pd e M5s crescono le distanze. Che la situazione fosse complicata è apparso evidente già all'indomani delle elezioni amministrative, con il flop del Movimento e il restringimento di quel 'campo largo' che il segretario Enrico Letta ha immaginato di costruire in vista delle Politiche del 2023. Ma le 'picconate' dei contiani al governo, come le ha definite il ministro Luigi Di Maio, hanno reso i dem ancora piùosi verso la strategia dell'ex premier e indispettiti da quelle che giudicano mosse "irresponsabili", orientate al tentativo di recuperare consensi. La preoccupazione degli esponenti del Pd è che Conte voglia staccare la spina all'esecutivo. Per questo giorni fa è stato il ministro Franceschini ad avvertire i pentastellati: se rompete con il governo, stop all'alleanza con ...

