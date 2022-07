Volley Nations League 2022 maschile: Olanda a valanga sulla Cina, comoda vittoria in tre set (Di mercoledì 6 luglio 2022) Facile vittoria in tre set per l’Olanda contro la Cina nel match della terza settimana della fase delle pool di Nations League 2022 di Volley maschile. La nazionale orange, dopo un primo set estremamente equilibrato che si risolve soltanto sul 29-27 a favore degli europei, che però poi imperversano negli altri due parziali: cinesi dunque asfaltati con un 25-13 25-12 che fa sì che l’incontro si possa chiudere in un’ora e venti minuti. Resta nei bassifondi della classifica la nazionale asiatica, settimo posto invece per gli olandesi che sono pienamente in corsa per un posto alle Finals. Nelle statistiche emerge l’enorme differenza tra le due squadre emersa oggi: 13 muri a 6, addirittura dieci ace per gli olandesi e nessun punto ricavato dal servizio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Facilein tre set per l’contro lanel match della terza settimana della fase delle pool didi. La nazionale orange, dopo un primo set estremamente equilibrato che si risolve soltanto sul 29-27 a favore degli europei, che però poi imperversano negli altri due parziali: cinesi dunque asfaltati con un 25-13 25-12 che fa sì che l’incontro si possa chiudere in un’ora e venti minuti. Resta nei bassifondi della classifica la nazionale asiatica, settimo posto invece per gli olandesi che sono pienamente in corsa per un posto alle Finals. Nelle statistiche emerge l’enorme differenza tra le due squadre emersa oggi: 13 muri a 6, addirittura dieci ace per gli olandesi e nessun punto ricavato dal servizio ...

