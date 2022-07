“Visite, firme, annuncio”: Juve, ecco quando sarà ufficiale il doppio colpo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un doppio colpo che sta facendo sognare i tifosi della Juve. ecco quando ci saranno le firme gli annunci del club. La Juve sta mettendo mano al portafoglio, lavorando sul calciomercato per prepararsi a quella che sarà una stagione molto intesa. La dirigenza ha ben capito quando sia importante riuscire ad aumentare il livello della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unche sta facendo sognare i tifosi dellaci saranno legli annunci del club. Lasta mettendo mano al portafoglio, lavorando sul calciomercato per prepararsi a quella cheuna stagione molto intesa. La dirigenza ha ben capitosia importante riuscire ad aumentare il livello della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

avespartacus : RT @sportmediaset: Sarà il weekend di Pogba e Di Maria: attesi a Torino per visite e firme #Juventus #Pogba #DiMaria - ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: Ci aspetta un weekend di visite, firme ed annunci, ma voi andrete al mare, lo so... ?? #Juventus #DiMaria #Pogba #Cambiaso - AleTanzini : Ci aspetta un weekend di visite, firme ed annunci, ma voi andrete al mare, lo so... ?? #Juventus #DiMaria #Pogba #Cambiaso - CorriereRomagna : Calcio C, Cesena: visite e firme per Kontek e Chiarello - - infoitsport : Sarà il weekend di Pogba e Di Maria. Pronte visite e firme, poi i primi allenamenti con Allegri -