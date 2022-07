UN’ESPERIENZA DI SUCCESSO NELLA PANDEMIA (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’intervista a Giuseppe Libonati, d’origine lucana, operatore turistico sul Lago Maggiore Il lago Maggiore con vista delle Isole Borromeedi Nicola F. Pomponio TORINO – Giuseppe Libonati è un giovane quarantenne di Torino, di origine lucana, la cui esperienza può diventare un esempio di coraggio imprenditoriale in uno dei periodi più bui per l’economia italiana, quello della PANDEMIA. Mi riceve all’ombra di un rigoglioso albero nel curatissimo e ampio giardino, col prato all’inglese, del suo raffinato bed and breakfast “Villa Preziosa” a Lesa sul Lago Maggiore; in una giornata inondata di luce, con la fresca brezza dei vicini monti e con le stupende Isole Borromee quasi sullo sfondo, questo simpatico giovane dall’ampio, solare viso mi racconta una vicenda che ha quasi dell’incredibile. Iniziamo da quando hai maturato l’idea di aprire un bed and breakfast. Cosa ti spinse ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’intervista a Giuseppe Libonati, d’origine lucana, operatore turistico sul Lago Maggiore Il lago Maggiore con vista delle Isole Borromeedi Nicola F. Pomponio TORINO – Giuseppe Libonati è un giovane quarantenne di Torino, di origine lucana, la cui esperienza può diventare un esempio di coraggio imprenditoriale in uno dei periodi più bui per l’economia italiana, quello della. Mi riceve all’ombra di un rigoglioso albero nel curatissimo e ampio giardino, col prato all’inglese, del suo raffinato bed and breakfast “Villa Preziosa” a Lesa sul Lago Maggiore; in una giornata inondata di luce, con la fresca brezza dei vicini monti e con le stupende Isole Borromee quasi sullo sfondo, questo simpatico giovane dall’ampio, solare viso mi racconta una vicenda che ha quasi dell’incredibile. Iniziamo da quando hai maturato l’idea di aprire un bed and breakfast. Cosa ti spinse ...

Pubblicità

madameliu2 : successo stamattina: la mia sveglia era diventata automaticamente orietta berti che cantava a squarciagola LABBRA R… - retewebitalia : Un’esperienza di successo nella pandemia - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - - janeavx : @_charlesavx mi viene da sputare certa gente si vede chiaramente il loro lavoro ed è stato un successo. Secondo me… - ILLICITAFFVAIRS : @KingOfMyHeart00 non è mai successo è un’esperienza nuova per me?????? - ANEC_Lazio : RT @GotorMiguel: Oggi alla presentazione di 'Notti di Cinema a Piazza Vittorio', organizzata dall'Anec Lazio che porterà, dal 1°/7 all'11/9… -

Unicredit rivede struttura in Italia. Lascia Niccolò Ubertalli L'esperienza di Taricani, insieme alla sua conoscenza tecnica e ... "Il successo dell'Italia è fondamentale per quello del nostro ...è fondamentale per quello del nostro Gruppo così come è essenziale un ... Il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d'Argento a Ursula Patzak ... grazie al grande successo ottenuto. Ha ideato i costumi per Il ... Nel 2009 fa la sua prima esperienza al cinema, sempre con Martone, ... Un connubio vincente, quello tra Patzak e Martone, che la porterà ... Com.Unica L'di Taricani, insieme alla sua conoscenza tecnica e ... "Ildell'Italia è fondamentale per quello del nostro ...è fondamentale per quello del nostro Gruppo così come è essenziale...... grazie al grandeottenuto. Ha ideato i costumi per Il ... Nel 2009 fa la sua primaal cinema, sempre con Martone, ...connubio vincente, quello tra Patzak e Martone, che la porterà ... Un'esperienza di successo nella pandemia – intervista a Giuseppe Libonati